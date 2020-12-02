Тренер Сориной прокомментировал снятие сборной Норвегии с этапов Кубка мира
Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, прокомментировал новость о том, что сборная Норвегии официально объявила о снятии с этапов Кубка мира до конца 2020 года.
«Отнеслись к этому негативно, очень расстроились, что будем соревноваться на Кубке мира без норвежцев. Это будет и для нас плохо, ведь мы с удовольствием с ними соревнуемся и хотим с ними соревноваться.
Я не понимаю, почему они приняли такое решение. Если они реально хотят провести сезон безопасно, то почему тогда не последовали нашему примеру: заказать чартер, прилететь и спокойно заселиться в Давосе, поучаствовать в Кубке мира и спокойно две недели до начала «Тур де Ски» провести тут среднегорную подготовку без переездов?» — цитирует Сорина «Р-Спорт».
Тренер Сориной рассказал, как отреагировал на статью про возможный допинг у Татьяны
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