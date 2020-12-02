В FIS считают жалобы сборной Норвегии на организацию мини-тура в Руке необоснованными

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал замечания менеджера сборной Норвегии Эспьера Бьервига к организации соревнований в финской Руке.

Рейс-директор считает, что команда организаторов хорошо справилась с поставленными перед ней задачами по противодействию распространения COVID-19 на соревнованиях в Финляндии. Помимо всего прочего Миньере сказал, что пресс-зона была расширена для создания правильных на сегодняшний день условий.

«Ношение маски не было обязательным, однако мы рекомендовали всем использовать индивидуальные средства защиты. Да, были случаи, когда участники носили маски неверно, однако, когда я говорю, что мы справились хорошо, я не имею в виду, что мы справились идеально», — цитирует Миньере NRK.

Функционер FIS считает, что остальные страны—участницы соревнований остались довольны качеством проведения мини-тура в Руке. Он добавил: «Мы не столкнулись с жалобами от других участников. Иначе другие страны просто не захотели бы приезжать на оставшиеся этапы КМ, ведь для проблемы достаточно лишь одного положительного результата тестирования на COVID-19».

Также рейс-директор выразил мнение, что Эйрик Мюр Носсум, получивший положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию, стал жертвой ошибки экспресс-теста. Тем не менее Миньере уважает факт решения сборной Норвегии о снятии с соревнований до Нового года.