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Эбба Андерсон — о пропуске декабрьских этапов Кубка мира: не была готова к таким новостям

Эбба Андерсон — о пропуске декабрьских этапов Кубка мира: не была готова к таким новостям
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжница Эбба Андерсон рассказала, что разочарована тем, что её сборная решила пропустить декабрьские этапы Кубка мира.

«Честно говоря, узнала об этом с некоторым разочарованием. Если бы гарантировали безопасность, очень хотелось бы продолжать соревноваться. Конечно, в выезде за границу есть риск… Но после стартов в Руке я не была готова к таким новостям.

Не могу сказать, что чувствовала себя неуверенно, когда мы выступали там. Возможно, нашей сборной повезло, но могу сказать только хорошее о безопасности ограничений в Руке. Действия FIS превзошли все ожидания.

Очень хочу выступить на «Тур де Ски». Это одна из моих главных целей в этом сезоне. Надеюсь, удастся туда поехать», — приводит слова Андерсон SVT.

Сборная Швеции вслед за Норвегией снялась с этапов Кубка мира по лыжным гонкам
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