Тренер сборной России: FIS злит куда больше, чем скандинавские страны

Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал отказ сборных Норвегии, Швеции и Финляндии от участия в декабрьских этапах Кубка мира – в Давосе и Дрездене. Российская команда после первого этапа соревнований в Руке (Финляндия) отправилась в Швейцарию, где тренируется перед вторым этапом.
«Для нас безопаснее лететь из Руки сюда, в Давос, чем 35 часов домой через Стамбул. Но куда больше, чем действия скандинавских стран, злит FIS. У них не было запасного плана. Сейчас происходит именно то, о чём многие из нас говорили раньше», — приводит слова Камера Aftonbladet.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 пройдёт в Давосе с 12 по 13 декабря, в Дрездене — с 19 по 20 декабря. Международная федерация (FIS) не намерена отменять эти старты.
- 2 декабря 2020
-
18:53
-
18:22
-
17:47
-
16:01
-
15:55
-
15:51
-
15:33
-
14:34
-
14:06
-
13:36
-
13:33
-
13:12
-
13:06
-
12:33
-
12:29
-
11:18
-
10:43
-
09:59
-
09:19
-
00:38
- 1 декабря 2020
-
23:57
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
19:56
-
19:09
-
15:57
-
15:44
-
15:21
-
15:13
-
15:06
-
15:05
-
14:45
-
14:37
-
14:32