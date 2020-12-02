Тренер сборной России: FIS злит куда больше, чем скандинавские страны

Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал отказ сборных Норвегии, Швеции и Финляндии от участия в декабрьских этапах Кубка мира – в Давосе и Дрездене. Российская команда после первого этапа соревнований в Руке (Финляндия) отправилась в Швейцарию, где тренируется перед вторым этапом.

«Для нас безопаснее лететь из Руки сюда, в Давос, чем 35 часов домой через Стамбул. Но куда больше, чем действия скандинавских стран, злит FIS. У них не было запасного плана. Сейчас происходит именно то, о чём многие из нас говорили раньше», — приводит слова Камера Aftonbladet.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 пройдёт в Давосе с 12 по 13 декабря, в Дрездене — с 19 по 20 декабря. Международная федерация (FIS) не намерена отменять эти старты.