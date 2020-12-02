Зайцева — о заподозривших Сорину в допинге: козлы они все! Собаки лают, караван идёт!

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поддержала российскую лыжницу Татьяну Сорину, которую журналист шведского издания Expressen Людвиг Холмберг заподозрил в возможном применении допинга.

На этапе Кубка мира в Руке Сорина, вернувшаяся в спорт после рождения дочери, обыграла всех шведских лыжниц, завоевав серебряную медаль по итогам мини-тура.

«Козлы они все! Не обращайте внимания! Собаки лают, караван идёт! Только вперёд и так же, и даже лучше», — написала Зайцева в комментариях на странице тренера Егора Сорина в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Егора Сорина

Следующий этап Кубка мира пройдёт с 12 по 13 декабря в Давосе (Швейцария). В нём не примут участия сборные скандинавских стран – Норвегии, Швеции и Финляндии.