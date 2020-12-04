Непряева и Пеллегрино выиграли контрольную тренировку лыжников в Давосе
Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в спринте свободным стилем на контрольной тренировке сборной России с соперниками из Германии, США, Швейцарии и Италии в Давосе.
В аналогичной гонке у мужчин победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино.
Лыжные гонки. Контрольная тренировка. Давос, Швейцария
Спринт, свободный стиль. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия)
2. Христина Мацокина (Россия)
3. Юлия Ступак (Россия)
4. Лорьян ван дер Грааф (Швейцария)
5. Софи Колдуэл (США)
Мужчины
1. Федерико Пеллегрино (Италия)
2. Александр Большунов (Россия)
3. Гас Шумахер (США)
4. Андрей Мельниченко (Россия)
5. Кевин Болгер (США)
После этапа в Руке лыжники сборных, которые примут участие в этапе Кубка мира в Давосе, переехали в Швейцарию.
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