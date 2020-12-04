Лыжные акробаты из России заняли весь пьедестал на первом этапе Кубка мира
Российский фристайлист Максим Буров выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике, который проходит в Руке (Финляндия). За свой прыжок в финале он получил 126,24 балла.
Призёрами соревнований также стали россияне — Павел Кротов, получивший 120,36 балла, и Илья Буров (118,10). Станислав Никитин не сумел пройти в финальную часть соревнований, заняв в итоговом протоколе 16-е место (98,23), Арсений Вагин — на 28-м месте (63,63).
В женской части соревнований россиянка Анастасия Прыткова завоевала бронзовую медаль, показав результат 71,53 балла. Победу одержала представительница Австралии Лора Пил (83,87), второй стала немка Эмма Вайс (80,95). Россиянка Любовь Никитина заняла 8-е место (60,16).
Соревнования проходили в отсутствие китайской команды.
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