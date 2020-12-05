Могулистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу этапа Кубка мира по фристайлу

Российская могулистка Анастасия Смирнова стала бронзовым призёром этапа Кубка мира по фристайлу в Руке (Финляндия). Победу одержала француженка Перрин Лаффон, второй стала американка Джейлин Кауф.
Анастасия Первушина и Екатерина Огнева не сумели преодолеть квалификацию, а Виктория Лазаренко стала 16-й в первом финале.
В мужской части соревнований лучший из россиян, Никита Андреев, занял восьмое место. Победу одержал японец Икума Хорисима.
Следующий этап Кубка мира пройдёт в Швеции с 11 по 13 декабря.
Фристайл. Кубок мира. Рука, Финляндия
Могул. Женщины
1. Перрин Лаффон (Франция) — 79,18
2. Джейлин Кауф (США) — 75,74
3. Анастасия Смирнова (Россия) — 74,27…
16. Виктория Лазаренко (Россия) — 55,96…
22. Анастасия Первушина (Россия) — 58,85…
27. Екатерина Огнева (Россия) — 43,02.
Мужчины
1. Икума Хорисима (Япония) — 80,86
2. Марко Таде (Швейцария) — 78,93
3. Людвиг Фьялльстрем (Швеция) — 76,09
8. Никита Андреев (Россия) — 73,29…
16. Андрей Махнев (Россия) — 74,87…
24. Никита Новицкий (Россия) — 32,56…
40. Максим Кудрявцев (Россия) — 59,15.
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