21-летний велогонщик из команды Mastromarco Sensi Nibali скончался от коронавируса
Велосипедист из Сан-Марино Майкл Антонелли скончался от последствий коронавируса. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба его команды Mastromarco Sensi Nibali.
30 ноября Майкл был госпитализирован в один из госпиталей Сан-Марино — выяснилось, что вся его семья заражена коронавирусом. Госпитализации, впрочем, подвергся лишь спортсмен — на тот момент он уже полтора года боролся с последствиями серьёзной травмы и, как следствие, его организм был ослаблен. Спустя некоторое время Майкл был переведён в реанимацию. 3 декабря он скончался.
Антонелли попал в тяжёлую аварию в августе 2018 года. С тех пор он был прикован к постели — процесс выздоровления продвигался очень медленно.
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