Мария Захарова отреагировала на подписание Трампом «акта Родченкова»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подписание действующим президентом США Дональдом Трампом «акта Родченкова», который даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.



«Почему возникла эта проблема? Потому что Соединённые Штаты Америки, мне кажется, за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах. Спорт — это имидж государства, спорт — это действительно квинтэссенция достижения в целом ряде сфер. Признаться в том, что они больше не могут конкурировать, по общим правилам не могут, противоречит их внутренней идеологии.



Как можно объяснить, что они (США. — Прим. ред.) являются лидерами, о чём заявляют на весь мир, и при этом не выигрывают в традиционных для себя видах спорта? Это ж надо как-то объяснять. А объяснять можно очень просто. Они рассказывают про страшную Россию, они рассказывают про всемирный какой-нибудь заговор, сети допинговые, которые окутали всех. Вот все виды мифов и легенд. Вот этот акт, законопроект, собственно говоря, обнажил их интересы», — сказала Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Президент США Трамп подписал «акт Родченкова»