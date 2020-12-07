Каролина Севастьянова показала селфи в откровенном купальнике. Фото
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимках спортсменка, одетая в откровенный купальник, делает селфи.
«Лето», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
«А говорят, идеалов в жизни нет», — написал один из подписчиков в комментариях.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Каролина Севастьянова показала эффектные фото в топе и шортах
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