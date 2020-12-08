Мартин прокомментировал три победы России на групповом этапе женского ЧЕ по гандболу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал выступление подопечных на предварительном этапе чемпионата Европы. Россия выиграла все три встречи, победив Испанию, Чехию и Швецию.

«Все матчи на предварительном раунде получились непростыми. Крупный счёт в матче с Испанией не отражает всей сути трудной первой игры. Чехия в теории — самая слабая команда в группе, но, как показывает этот чемпионат Европы, она создала всем серьёзные проблемы, не только нам. Ну и Швеция в 3-м туре — очень сильная, опытная команда. Впрочем, на чемпионате Европы нет слабых команд: все могут бороться, особенно если у тебя неудачный день, а у соперника — хороший. Думаю, что в этом отношении чемпионат Европы даже труднее, чем, например, чемпионат мира», — передаёт слова Мартина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

На основном этапе соперницами россиянок станут французские и датские гандболистки.

«Франция и Дания, с которыми нам предстоит играть на основном этапе, — это топ-сборные, которые привыкли играть в полуфиналах и финалах крупных турниров. На чемпионате мира 2019 года у них не всё получилось, поэтому сейчас они заряжены показать всем, что тогда случилась досадная ошибка. Нас ждут очень тяжёлые матчи. Но для нас сейчас важнее всего обращать внимание на себя. Мы должны кое-что улучшить, исправить в своей игре», — добавил Мартин.