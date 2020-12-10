«Неадекватная премия». Мария Ласицкене выступила против выплат легкоатлетам за медали ЧР

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене выступила против денежных выплат легкоатлетам за медали чемпионата России в Челябинске.

Правительство РФ установило вознаграждение сегодня, 10 декабря. За золотую медаль на чемпионате России спортсмен получит 180 тыс. рублей.

«Мне совсем не по душе идея получить 180 тысяч рублей за победу на чемпионате России. Во-первых, попадание в призы на ЧР обычно „ставит“ атлета на зарплату. Да и не время сейчас на подобные жесты, когда большинство граждан переживает период. И тут возникает вопрос: почему выплаты только легкоатлетам?



Пять лет у нас нет флага и гимна. Из этих пяти лет мы почти три года вообще не выступаем на международных стартах. Вице-премьеры, министры спорта и главы ОКР за эти пять лет могли вернуть нам законную возможность выступать, но вместо этого нам дают неадекватную в масштабах значимости чемпионата России премию.



Просто верните мне мою законную возможность зарабатывать самой. Иначе данная финансовая поддержка больше похожа на попытку откупиться.



Понимаю, что эти суммы могут помочь атлетам, но данная премия — шаг назад. Подобными разовыми жестами мы убиваем всю идею восстановления. Ведь получается, зачем нам стараться, стремиться выходить на мировую арену, если проще страдать и получать за это компенсацию?» — написала Ласицкене на своей странице в «Инстаграме».

Свою премию Ласицкене передаст родной спортивной школе в Прохладном и пожертвует на благотворительность.