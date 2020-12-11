РУСАДА объявило новый состав наблюдательного совета

Сегодня, 11 декабря, состоялось общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

С 1 января 2021 года вступает в силу обновлённая версия Всемирного антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Согласно документу представители исполнительных органов власти, Национальных олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства. В связи с этим по итогам общего собрания членов РУСАДА был сформирован новый состав Наблюдательного совета, в который вошли:

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России;

Виталий Виноградов, член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров Российского института директоров и Реестра независимых директоров Российского союза промышленников и предпринимателей, преподаватель бизнес-школы РГГУ, член совета директоров АО «Ленфильм», член советов директоров АО «Свердловская киностудия»;

Сергей Илюков, независимый эксперт по вопросам борьбы с допингом, рекомендованный ВАДА, спортивный врач, ранее работавший с профессиональными хоккеистами и представителями зимних видов спорта олимпийской сборной Финляндии, являлся медицинским экспертом Эстонского антидопингового агентства и ряда других стран;

Сергей Рязанский, российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России;

Наталия Соколова, доктор юридических наук, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА);

Владимир Чехонин, академик РАН, руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий Российского государственного медицинского университета;

Тамара Шашихина, директор Европейского учебного института МГИМО, член комиссии МГИМО МИД России по противодействию (профилактике) коррупции.