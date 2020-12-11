Светлана Хоркина призналась, что стала экономить

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Светлана Хоркина призналась, что ей пришлось перейти в режим экономии.

«Многие россияне стали экономить? Я не исключение. Наша семья тоже перешла в режим экономии. Надеюсь, что в следующем году этот режим будет отменён.

Хочется, чтобы в 2021 году у нас были надежды, победы, удача и тот оптимизм, который меня никогда не покидал», — приводит слова Хоркиной «Национальная служба новостей».

Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве).