Светлана Хоркина призналась, что стала экономить
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Светлана Хоркина призналась, что ей пришлось перейти в режим экономии.
«Многие россияне стали экономить? Я не исключение. Наша семья тоже перешла в режим экономии. Надеюсь, что в следующем году этот режим будет отменён.
Хочется, чтобы в 2021 году у нас были надежды, победы, удача и тот оптимизм, который меня никогда не покидал», — приводит слова Хоркиной «Национальная служба новостей».
Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве).
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