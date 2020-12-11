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Российские гандболистки на чемпионате Европы сыграли вничью с француженками

Российские гандболистки на чемпионате Европы сыграли вничью с француженками
Другие / Гандбол 0

Женская сборная России по гандболу во втором матче основного раунда чемпионата Европы, который проходит в Дании, сыграла вничью с командой Франции.

Встреча завершилась со счётом 28:28. Самыми результативными в составе сборной России стали Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко — каждая забила по пять мячей.

Напомним, в основной раунд россиянки пробились, обыграв команды Испании, Швеции и Чехии. Перед встречей с француженками обе сборные имели максимальный результат на турнире.

В следующем матче основного раунда 15 декабря российские гандболистки сыграют с хозяйками чемпионата Европы — командой Дании.

Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Хернинг, Дания
Основной раунд. Группа I. Второй тур

Франция — Россия — 28:28 (16:19)

ЧЕ-2020 (ж). Группа I. 2-й тур
11 декабря 2020, пятница. 20:15 МСК
Франция
Окончен
28 : 28
Россия
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