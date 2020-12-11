Российские гандболистки на чемпионате Европы сыграли вничью с француженками

Женская сборная России по гандболу во втором матче основного раунда чемпионата Европы, который проходит в Дании, сыграла вничью с командой Франции.
Встреча завершилась со счётом 28:28. Самыми результативными в составе сборной России стали Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко — каждая забила по пять мячей.
Напомним, в основной раунд россиянки пробились, обыграв команды Испании, Швеции и Чехии. Перед встречей с француженками обе сборные имели максимальный результат на турнире.
В следующем матче основного раунда 15 декабря российские гандболистки сыграют с хозяйками чемпионата Европы — командой Дании.
Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.
Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Хернинг, Дания
Основной раунд. Группа I. Второй тур
Франция — Россия — 28:28 (16:19)
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