Российские гандболистки на чемпионате Европы сыграли вничью с француженками

Женская сборная России по гандболу во втором матче основного раунда чемпионата Европы, который проходит в Дании, сыграла вничью с командой Франции.



Встреча завершилась со счётом 28:28. Самыми результативными в составе сборной России стали Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко — каждая забила по пять мячей.



Напомним, в основной раунд россиянки пробились, обыграв команды Испании, Швеции и Чехии. Перед встречей с француженками обе сборные имели максимальный результат на турнире.



В следующем матче основного раунда 15 декабря российские гандболистки сыграют с хозяйками чемпионата Европы — командой Дании.



Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.



Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Хернинг, Дания

Основной раунд. Группа I. Второй тур



Франция — Россия — 28:28 (16:19)