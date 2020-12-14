Сальников: надежда на хорошее решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА не очень сильна
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал ситуацию с делом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), слушания по которому прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 2 по 5 ноября.
«Мы можем только ждать вердикта CAS, а дальше посмотрим, как с этим жить и бороться. Может, будет и хорошее решение, хотя в нынешней ситуации надежда на это не очень сильна», — приводит слова Сальникова «Р-Спорт».
Решение объявят до конца текущего года. Если CAS примет сторону ВАДА, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна — принимать крупные международные турниры.
РУСАДА объявило новый состав наблюдательного совета
Рекомендуем вам
- 14 декабря 2020
-
22:02
-
22:01
-
21:52
-
21:32
-
18:17
-
14:10
-
09:12
- 13 декабря 2020
-
23:53
-
23:25
-
22:59
-
22:45
-
22:27
-
22:12
-
21:54
-
21:34
-
21:07
-
19:50
-
19:18
-
19:05
-
18:18
-
18:03
-
16:50
-
16:37
-
15:54
-
13:39
-
10:33
-
09:57
- 12 декабря 2020
-
23:51
-
23:32
-
21:44
-
21:13
-
19:50
-
19:40
-
19:27
-
19:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам