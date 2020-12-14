Сальников: надежда на хорошее решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА не очень сильна

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал ситуацию с делом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), слушания по которому прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 2 по 5 ноября.

«Мы можем только ждать вердикта CAS, а дальше посмотрим, как с этим жить и бороться. Может, будет и хорошее решение, хотя в нынешней ситуации надежда на это не очень сильна», — приводит слова Сальникова «Р-Спорт».

Решение объявят до конца текущего года. Если CAS примет сторону ВАДА, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна — принимать крупные международные турниры.