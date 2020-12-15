«Норильский никель» сыграет с «КПРФ» в матче открытия спорткомплекса «Айка»

Послезавтра, 17 декабря, в Норильске состоится открытие спортхолла «Айка» – новой домашней арены местного мини-футбольного клуба «Норильский никель». В матче открытия хозяева площадки в рамках 9-го тура Суперлиги примут действующего чемпиона страны – «КПРФ». Начало матча запланировано на 13:00 по местному времени. Вторая встреча команд состоится в Норильске на следующий день, 18 декабря, начало — в 14:00.

«Норильский никель» проводил домашние матчи во Дворце спорта «Арктика». Новую арену для заполярной команды начали строить в 2018 году.

По итогам восьми сыгранных туров «Норильский никель» с 24 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги, имея при этом беспроигрышную серию из шести матчей. «КПРФ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 33 баллами.