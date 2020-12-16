Игорь Артемьев наградит женскую команду РК ЦСКА в Москомспорте

Торжественная церемония награждения женской команды РК ЦСКА, которая в 2020 году завоевала первый трофей высшего профессионального уровня – Кубок России по регби-7, состоится 16 декабря начиная с 15:00 в Департаменте физической культуры и спорта города Москвы (Москомспорт) по адресу Милютинский пер., 18, стр. 4. Вручение золотых медалей и кубка проведут председатель высшего совета Федерации регби России, попечитель РК ЦСКА и помощник председателя правительства РФ Игорь Артемьев, руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, директор Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд города Москвы Москомспорта Дмитрий Климов и президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин.

В августе коллектив Александра Алексеенко стал обладателем Кубка России по регби-7. Этот трофей стал первым на высшем уровне для регбийного ЦСКА в чемпионате России по регби-7. «Армейская» команда также удерживает уверенное лидерство, опережая ближайшего преследователя на пять очков.