Светлана Липатова завоевала золото Кубка мира по спортивной борьбе

Россиянка Светлана Липатова завоевала золото Кубка мира — 2020 по спортивной борьбе, который проходит в Сербии, в весовой категории до 59 кг. В финальной схватке Липатова одолела Мариану Кердивару из Молдавии со счётом 2:1.
Ещё в четырёх весовых категориях российские спортсменки сражались за бронзу, но одержали только две победы. Вероника Чумикова в весе до 57 кг поборола Алёну Колесник из Азербайджана, а Ханум Велиева в категории до 68 кг разгромила представительницу Болгарии Софию Георгиеву со счётом 13:2.
Кроме того, в схватках за бронзу выступили Мария Кузнецова (до 65 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Кузнецова уступила Мими Христовой — болгарка одержала победу на туше. Букина со счётом 8:11 проиграла представительнице Киргизии Айпери Медет Кызы
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