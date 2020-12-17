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Светлана Липатова завоевала золото Кубка мира по спортивной борьбе

Светлана Липатова завоевала золото Кубка мира по спортивной борьбе
Другие / Борьба 0

Россиянка Светлана Липатова завоевала золото Кубка мира — 2020 по спортивной борьбе, который проходит в Сербии, в весовой категории до 59 кг. В финальной схватке Липатова одолела Мариану Кердивару из Молдавии со счётом 2:1.

Ещё в четырёх весовых категориях российские спортсменки сражались за бронзу, но одержали только две победы. Вероника Чумикова в весе до 57 кг поборола Алёну Колесник из Азербайджана, а Ханум Велиева в категории до 68 кг разгромила представительницу Болгарии Софию Георгиеву со счётом 13:2.

Кроме того, в схватках за бронзу выступили Мария Кузнецова (до 65 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Кузнецова уступила Мими Христовой — болгарка одержала победу на туше. Букина со счётом 8:11 проиграла представительнице Киргизии Айпери Медет Кызы

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