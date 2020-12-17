«Норильский никель» – «КПРФ»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:45

Сегодня, 17 декабря, в Норильске состоится первый матч 9-го тура мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» – «КПРФ». Встреча ознаменует открытие в городе спортхолла «Айка» – новой домашней арены заполярного клуба. Начало матча запланировано на 13:00 мск.
Болельщики смогут посмотреть онлайн-трансляцию матча в YouTube-канале АМФР. Трансляция начнётся в 12:45.
Права на видео принадлежат АМФР. Посмотреть трансляцию можно в YouTube-канале организации.
Вторая встреча команд состоится в Норильске завтра, 18 декабря, и начнётся в 14:00.
Ранее «Норильский никель» проводил домашние матчи во дворце спорта «Арктика». Новую арену для заполярной команды начали строить в 2018 году.
По итогам восьми сыгранных туров «Норильский никель» с 24 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги, имея при этом беспроигрышную серию из шести матчей. «КПРФ» возглавляет турнирную таблицу с 33 баллами.
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