Елена Вяльбе прокомментировала решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством. В ближайшие два года россияне не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.
«Сложно пока что-то говорить… То, что сократили срок, конечно, лучше, но у нас выпадают следующие две Олимпиады, и мы будем в нейтральном статусе. Очень жаль. О двойных стандартах не хочу разглагольствовать», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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