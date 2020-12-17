Лукин: главное, что спортсмены выступят на Играх. На ограниченных, но достойных условиях

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«Произошёл спортивный суд, который вынес решение. Оно позволяет нашим спортсменам принять достаточно полноценное участие в следующих Паралимпийских играх, что нас радует, и мы продолжим свою подготовку к ним. Хотя суд подтвердил некоторый ряд ограничений, связанных с антидопинговыми разбирательствами и обвинениями. Конечно, это нас радовать не может, но это факт решения суда.



Мы будем внимательно изучать пространное решение суда и более точные суждения выскажем позже. Главное, что наши спортсмены будут участвовать в Играх на ограниченных, но достойных условиях. Мы постараемся, чтобы они выступали хорошо и комфортно. Паралимпийский комитет, который ни в чём не обвинён, будет оказывать самую активную организаторскую и другую помощь для подготовки спортсменов к Паралимпиаде», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.