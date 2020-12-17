Президент ВАДА: мы рады, что выиграли дело, но разочарованы решением CAS

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
«Мы рады, что выиграли это знаковое дело, не оставили без внимания ни одной детали при его расследовании и представлении в CAS. Перед лицом постоянного сопротивления и отрицания со стороны России мы чётко доказали нашу правоту в соответствии с надлежащими правовыми процедурами.
Однако мы разочарованы тем, что CAS не одобрил все рекомендованные нами ограничения, рассчитанные на четырёхлетний период. Мы считаем, что они были соответствующими и разумными, однако в конечном счёте ВАДА является не судьёй, а обвинителем, и мы должны уважать решение CAS. Это по-прежнему самая жёсткая совокупность ограничений, когда-либо наложенных на любую страну за правонарушения, связанные с употреблением допинга.
Российским властям были предоставлены все возможности для того, чтобы привести ситуацию в порядок и вновь присоединиться к мировому антидопинговому сообществу во благо своих спортсменов и целостности спорта, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания», — говорится в заявлении ВАДА.
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