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Йохауг вслед за Гризманном прекратила сотрудничество с Huawei

Йохауг вслед за Гризманном прекратила сотрудничество с Huawei
Другие / Лыжный спорт 0
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Десятикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте лыжница Терезе Йохауг расторгла контракт с китайской компанией Huawei.

«Huawei с сожалением сообщает, что мы решили освободить Терезе от контрактных обязательств, чтобы позволить ей полностью сфокусироваться на том, на чём она должна. В частности, чтобы оставаться лучшей лыжницей в мире. Мы всегда высоко ценили сотрудничество с Терезе и надеемся, что ещё сможем поработать вместе в будущем. Желаем ей всего наилучшего», — цитирует заявление компании NRK.

Huawei подозревают в разработке системы распознавания лиц, которая применяется для слежки за мусульманами-уйгурами в Китае. Новое программное обеспечение отправляет в полицию отчёты, зафиксировав лица уйгуров. Власти Китая жёстко пресекают любые активности уйгуров. Более того, по данным ряда СМИ, на территории Китая созданы тюремные лагеря, куда отправляют уйгуров.

Йохауг призвали последовать примеру Гризманна и расторгнуть контракт с Huawei
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