Йохауг вслед за Гризманном прекратила сотрудничество с Huawei

Десятикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте лыжница Терезе Йохауг расторгла контракт с китайской компанией Huawei.

«Huawei с сожалением сообщает, что мы решили освободить Терезе от контрактных обязательств, чтобы позволить ей полностью сфокусироваться на том, на чём она должна. В частности, чтобы оставаться лучшей лыжницей в мире. Мы всегда высоко ценили сотрудничество с Терезе и надеемся, что ещё сможем поработать вместе в будущем. Желаем ей всего наилучшего», — цитирует заявление компании NRK.

Huawei подозревают в разработке системы распознавания лиц, которая применяется для слежки за мусульманами-уйгурами в Китае. Новое программное обеспечение отправляет в полицию отчёты, зафиксировав лица уйгуров. Власти Китая жёстко пресекают любые активности уйгуров. Более того, по данным ряда СМИ, на территории Китая созданы тюремные лагеря, куда отправляют уйгуров.