Каролина Севастьянова показала эффектные фото в коротком платье
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в эффектное короткое платье, позирует перед камерой
«В продолжение моего поста о том, что надо встречать Новый год в светлых оттенках», — подписала она фото.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
«Снежный ангел». Подписчики оценили свежие фото Каролины Севастьяновой
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