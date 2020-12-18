Каролина Севастьянова показала эффектные фото в коротком платье

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в эффектное короткое платье, позирует перед камерой

«В продолжение моего поста о том, что надо встречать Новый год в светлых оттенках», — подписала она фото.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.