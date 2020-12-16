«Снежный ангел». Подписчики оценили свежие фото Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в чёрный наряд и белую накидку, позирует на фоне заснеженных ёлок.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Роскошная».
«Снежный ангел».
«Такая красивая».
«Да ты просто великолепна, вот честно-честно».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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