«Снежный ангел». Подписчики оценили свежие фото Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в чёрный наряд и белую накидку, позирует на фоне заснеженных ёлок.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Роскошная».

«Снежный ангел».

«Такая красивая».

«Да ты просто великолепна, вот честно-честно».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.