Глава РФС прокомментировал возможную отмену ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о перспективах проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который запланирован в Москве на 19-29 августа 2021 года.



«На данный момент мы не видим никаких оснований, чтобы было принято решение об отказе проведения чемпионата мира по пляжному футболу в Москве в следующем году. Уверенность обосновывается тем, что решение было принято давно, проведена подготовка к турниру», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Вчера, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, по которому Россия не сможет принимать международные соревнования на протяжении ближайших двух лет. Также CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.