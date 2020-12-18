Васильев: решение CAS нелегитимно. К одним относятся сверхжёстко, другим грозят пальчиком

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении РУСАДА.

«Решение ожидаемое и предсказуемое. Россия сейчас назначена виновным во всём, даже в том, что идёт дождь или не идёт дождь. Такие решения не вызывают у меня уважения, потому что ВАДА само себя давно дискредитировало.

Понятно, что этому решению все должны подчиняться, но в моём понимании оно нелегитимно. К одним относятся сверхжёстко, а других не замечают или грозят пальчиком. Это решение политически мотивировано.

Радоваться тому, что дали два года вместо четырёх? Не знаю. Дальше в спорте будет продолжаться этот же абсурд, при котором будут выдавать справки своим «больным» спортсменам», — цитирует Васильева News.ru.

Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.