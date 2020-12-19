Легкоатлетка Дарья Клишина записала дебютную песню и снялась в клипе

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина посотрудничала с музыкальным проектом World Dance project 365, в результате чего вышел её дебютный клип на песню «Дубай».



«Моё первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки. И всеми этими тёплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена хочу поделиться с вами. Согревайтесь вместе со мной», — написала Дарья на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на YouTube-канале Schwartz Entertainment.



Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года.



С 2013 года Клишина живёт и тренируется в США. В июле 2016 года стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016.