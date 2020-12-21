Баздырева и ещё три легкоатлетки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации четырёх спортсменок за нарушение антидопинговых правил.

Специализирующаяся в беге на 800 м Анастасия Баздырева дисквалифицирована с 29 января 2018 года на 8 лет за применение рекомбинантного EPO. Имя Баздыревой упоминалось авторами фильма немецкой телекомпании ARD, вышедшего в 2015 году. Именно с ней в эпизодах, снятых на скрытую камеру, беседует информатор ВАДА Юлия Степанова.

Бегунья Марина Пантелеева дисквалифицирована на 4 года — с 21 мая 2020 по 20 мая 2024 года – за применение станозолола. Результаты, показанные спортсменкой с 20 июня 2015 года по 19 июня 2019 года, аннулированы.

Марина Поспелова, в пробе которой также был найден рекомбинантный EPO, была дисквалифицирована на 2 года. Срок её отстранения закончился 2 сентября 2020 года.



У толкательницы ядра Олеси Свиридовой это повторная дисквалификация. Во время первой, четырёхлетней дисквалификации (2016–2020) спортсменка, в нарушение запрета на участие в соревнованиях, неоднократно выступала в качестве судьи и секретаря на региональных стартах. Новый срок дисквалификации Свиридовой отсчитывается с 14 июля 2020 года, когда закончилось ее отстранение.