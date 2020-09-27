«#5 лет позора. #С юбилеем». Выплата большого штрафа не помогла российской лёгкой атлетике

Наши легкоатлеты после летнего рискуют пропустить и зимний сезон. И нет никаких гарантий участия в Олимпиаде.

Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не понравился план по восстановлению в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Этот документ отправлен российской стороне на доработку. Дедлайн перенесён с 30 сентября на 1 марта следующего года! Рабочая группа World Athletics увидела в плане многочисленные недостатки.

Министр спорта России Олег Матыцин полон оптимизма и уверен, что в декабре российским легкоатлетам вернут нейтральный статус. Кажется, в этом не сомневается только он.

«В ВФЛА нет высшего руководства»

В пресс-релизе World Athletics довольно мягко сказано, что причина возвращения плана на доработку не в том, что российская сторона не желает сотрудничать, а в том, что у ВФЛА пока нет ресурсов для проработки подробного документа.

И этот документ наконец будет соответствовать всем требованиям. В нём должно быть чётко, даже пошагово прописано, как российским спортсменам будет прививаться культура нетерпимости к допингу, а ВФЛА будет становиться союзником международной федерации в борьбе за чистоту спорта.

«Устала от беспредела». Резкая реакция российских атлетов на лишение нейтрального статуса Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене не исключает уход из сборной.

«Эта неудача связана не с отсутствием желания, а скорее с недостатком ресурсов. В ВФЛА нет высшего руководства, мало опытных сотрудников. Мы пониманием, что федерация находится в процессе организации выборов нового президента и правления, очевидно, это будет важным шагом», – сказано в заявлении World Athletics.

Сказано при наличии действующего президента Евгения Юрченко (как ни странно, но он пока работает на своём посту) и генерального секретаря Андрея Конокотина, делегированного на помощь ВФЛА из ОКР.

За что платили миллионы долларов?

Наверное, в World Athletics правы, когда считают, что руководства у ВФЛА нет.

Выборы нового президента должны состояться 30 ноября. Тогда, возможно, и начнётся нормальная работа.

Тут стоит отметить, что план по восстановлению, не устроивший международную федерацию, писали не столько в ВФЛА, сколько в Минспорте, который недавно выделил отечественной лёгкой атлетике гигантскую субсидию, чтобы закрыть вопрос о выплате штрафа за допинговые нарушения и фальсификации.

ВФЛА перевела World Athletics 6,3 млн долларов. Без выплаты этой суммы международная федерация вообще отказывалась рассматривать какие-либо российские дела, включая и выдачу нейтрального статуса спортсменам.

Поскольку все дедлайны по выплате были просрочены, наши легкоатлеты пропустили летний сезон. Теперь с большой долей вероятности пропустят и зимний.

Государство оплатило штраф за нарушения легкоатлетов. Теперь заживём? Заживём. В нейтральном статусе за 6 миллионов долларов.

Если вернуться к этой самой дорожной карте, то вместе с Минспортом в написании плана участвовал и ОКР. Получается, что World Athletics отправил на доработку то, что писалось руководителями отечественного спорта. Ну и кто теперь должен написать план?

Да и выплата штрафа не сильно помогла. Теперь к вопросу о выдаче нейтрального статуса Совет World Athletics вернётся не раньше декабря. Но никаких гарантий нет.

Нейтральный статус = путёвка на Олимпиаду?

Хотя министр спорта Олег Матыцин излучает оптимизм.

«Мы видим очень конструктивную позицию. В декабре будет рассмотрен вопрос о нейтральном статусе для наших спортсменов, о предоставлении возможности выступать на международных соревнованиях. Мы обязательно должны сделать всё необходимое для положительного решения данной ситуации. Пока про флаг речи не идёт, но мы понимаем, что процесс был тяжёлым. Со стороны ВФЛА были допущены ошибки. Надеемся восстановить доверие и исправить их. Для нас сейчас важно восстановление нейтрального статуса для спортсменов, а также максимально оперативная подготовка дорожной карты.

Мы понимаем обеспокоенность наших спортсменов. В этом году представители почти всех видов остались без международных соревнований. Сейчас чувствуется более положительное отношение со стороны спортсменов. Ребята принимали участие в разработке дорожной карты. Если в декабре сумеем добиться нейтрального статуса для наших спортсменов, то это автоматически будет означать для них допуск к Олимпиаде», — заявил Матыцин в разговоре с Дмитрием Губерниевым на телеканале «Матч! Страна».

«Надеемся», «если», «будет»… Эти слова за последние пять лет звучали от самых разных людей и никак не помогли нашей лёгкой атлетике.

Ласицкене — о решении WA: очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта

А «более положительное отношение» со стороны спортсменов выразилось в гневном месседже трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене:

«Очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта. Продолжаем сидеть дома и слушать многолетние истории о прогрессе в отношениях с World Athletics», — написала Ласицкене в «сториз» в «Инстаграме», сопроводив запись хештегами «#5 лет позора» и «#с юбилеем».