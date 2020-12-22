Гендиректор ВАДА прокомментировал решение CAS по спору с РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску организации в отношении РУСАДА.

«Мы немного разочарованы тем, что последствия оказались меньше, чем мы рекомендовали. Понимаю, что некоторые люди – спортсмены и не только – тоже могут испытать разочарование от этого решения. Но не думаю, что мы могли бы сделать нашу работу лучше. Доказательства манипуляций, которые мы обнаружили и предъявили, были подтверждены и полностью приняты комиссией CAS.

Думаю, это очень важная веха для нас. Это даёт нам фактические полномочия, которые мы можем использовать в других случаях, если правительство или государственные органы будут организовывать допинговую программу», — цитирует Ниггли Asahi.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.