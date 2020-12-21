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«Какая разница, 2 или 4 года?» Й. Бё прокомментировал решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА

«Какая разница, 2 или 4 года?» Й. Бё прокомментировал решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА
Биатлон 0
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Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении РУСАДА.

«Какая разница, два или четыре года? Важно, чтобы это отразилось на будущем. Довольно тупо набрасывать наказания, выложите уже всё, что есть, на стол, покажите данные Московской лаборатории. И давайте просто начнём сначала. Если к России не будет претензий эти два года, значит, русские могут быть такими же и на протяжении следующих 50 лет.

Всё это не лучший итог для патриотизма россиян – когда спортсмен не может развернуть флаг и услышать гимн. Но важно, что ваши спортсмены всё равно выйдут на старт и смогут дать повод для гордости всей стране», — рассказал Бё в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

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