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Чемпионат Европы по борьбе перенесён на апрель 2021 года

Чемпионат Европы по борьбе перенесён на апрель 2021 года
Другие / Борьба 0
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Чемпионат Европы по борьбе, который должен был пройти в Польше в феврале 2021 года, перенесён на апрель, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Прошло заседание технической комиссии Объединённого мира борьбы (UWW), и был полностью сформирован календарь мероприятий вплоть до Олимпийских игр в Токио. Скажу лишь о ключевых решениях. Во-первых, в январе и феврале в связи с эпидемиологической обстановкой никаких официальных мероприятий UWW не будет. Во-вторых, переносится чемпионат Европы, и он состоится не в феврале, а с 19 по 25 апреля. В-третьих, лицензионный европейский турнир состоится, как и планировалось, 18–21 марта, а вот мировой будет немного сдвинут и пройдёт с 6 по 9 мая. Что касается наших внутренних стартов, чемпионат России по греко-римской борьбе состоится в запланированные сроки — с 17 по 22 января», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

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