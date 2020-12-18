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Российские борцы вольного стиля завоевали четыре золотые медали на Кубке мира

Российские борцы вольного стиля завоевали четыре золотые медали на Кубке мира
Другие / Борьба 0

Российские борцы вольного стиля вчера, 17 декабря, стали обладателями четырёх золотых медалей Кубка мира, который проходит в Сербии.

Россияне выиграли все финалы, в которых принимали участие. Золотые награды на счету Завура Угуева (весовая категория до 57 кг), Разамбека Жамалова (до 74 кг), Алихана Жабраилова (до 92 кг) и Шамиля Шарипова (до 125 кг).

Ещё один россиянин, Чермен Валиев, потерпел поражение в схватке за бронзовую медаль (весовая категория до 74 кг).

Ещё пять финальных схваток (в весовых категориях до 61, 65, 79, 86 и 97 кг) пройдут сегодня. Россию в них будет представлять олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

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