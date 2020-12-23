Зеппельт: из-за нелепого решения CAS чистые атлеты потеряли веру в антидопинговую систему

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря фильмам о допинге в российском спорте, продолжает критиковать решение Спортивного арбитражного суда по спору ВАДА с РУСАДА.

«Ясно одно: единственный способ изменить „больную“ систему власти в спорте и сделать борьбу с коррупцией и допингом более независимой и эффективной — отнять власть и деньги у олимпийского движения. Спорт — это культурное благо, и МОК им не владеет.



Спорт принадлежит спортсменам. Многие из них были обмануты, и это, очевидно, происходит на протяжении многих лет с помощью огромной системы мошенничества и заговоров в России. Из-за нелепой санкции CAS все чистые спортсмены во всём мире, должно быть, потеряли всякую веру в антидопинговую систему.



Нет атлетов — нет Олимпиады. У спортсменов есть рычаги и инструменты для того, чтобы заставить олимпийское движение уступить власть независимым организациям. Они это сделают. И такие лицемерные решения, как вердикт CAS по России, ещё больше подстегнут их», — написал Зеппельт на своей странице в "Твиттере".