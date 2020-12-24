«Абсолютно оголтелый антироссийский настрой». Валентина Матвиенко — о давлении ВАДА

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства(РУСАДА).
«Мы знаем позицию руководства страны: абсолютной неприемлемости допинга для спортсменов, потому что это в первую очередь ещё и здоровье наших спортсменов, наших ребят. Мне кажется, у нас такая прививка против допинга в спортивном сообществе получена.
Мы знаем, кто стоял за давлением, какие силы: это не только ВАДА, эти силы, у них абсолютно оголтелый антироссийский настрой. Считаю, что это решение — такой хороший компромисс на данном этапе, в тех условиях, в которых работала наша группа. Считаю, это хороший результат. Думаю, что те, кто нагнетал эту русофобию, — они не достигли тех результатов, которые они хотели, потому что суд удовлетворил требования ВАДА только частично», — цитирует Матвиенко «Р-Спорт».
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
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