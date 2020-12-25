Матыцин — о сокращении расходов: это не значит, что мы отвергаем профессиональный спорт

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал свои слова о намерении сократить расходы на профессиональный спорт.
«Это не значит, что страна отвергает профессиональный спорт. Здесь речь идёт о правильной системе взаимодействия и отрегулировке работы на уровне регионов, особенно в финансировании клубов. Мы понимаем, что сейчас акцент должен быть на массовом и детском спорте. Мы понимаем, что и система профессионального спорта является важной частью. Когда мы видим игру основных команд региона — это некое условие стабильности.
Мы начали разговор с клубами, и нужно понять модели развития профспорта. На сегодня значительные бюджеты имеют основы на госфинансировании. Не идёт о речи о том, чтобы сразу это прервать, а речь идёт о совершенствовании в плане налогообложения и о финансовой стороне. Клубам тоже нужно работать над проработкой маркетинговых планов и так далее», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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