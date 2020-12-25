Вяльбе рассказала о неточностях фильма «Белый снег», снятому по её жизни

Президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе рассказала о фильме «Белый снег», который был снят по мотивам её жизненного пути.
«Я уже посмотрела фильм в том виде, в котором его увидят зрители. Этим фильмом открывалась программа кинофестиваля „Окно в Европу“. Поплакала, посмеялась, вспомнила, как всё это было. Я, конечно, была на съёмочной площадке, но смотреть фильм — это совсем другое.
Есть какие-то нюансы. Например, я никогда не летала в Норвегии на вертолёте, а это есть. Может, изменены какие-то даты. Есть момент, когда в доме упала стена, и многие подумали, что это выдумка. Но это было. Фильм создан с моих слов, основан на реальных событиях и никак не искажает мою историю, мой характер.
Без моего согласия фильма точно не было бы. Я думала всего дня два. Почему так быстро? После того как у меня спросили, на следующий вечер встретились в создателями фильма. Я поняла, что люди не хотят делать грязи и пошлости. Это желание — показать судьбу и жизнь человека, чтобы у родителей было желание привести ребёнка в спортивную секцию», — сказала Вяльбе в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».
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