Скончалась мама 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил о кончине своей матери. Клара Шагеновна скончалась в субботу, 26 декабря, в возрасте 82 лет.

«С большим сожалением делюсь новостью о кончине моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой пример для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама!» — написал Каспаров на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Гарри Каспарова в «Твиттере»

Клара Каспарова была инженером по образованию. В 1981 году она ушла с работы и посвятила себя карьере сына. В последние годы она жила в Москве.

Гарри Каспаров стал 13-м чемпионом мира в 1985 году и удерживал это звание в течение 15 лет. В 1985-м 22-летний Каспаров стал самым молодым шахматистом, когда-либо добивавшемся этого титула.