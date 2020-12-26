Скончалась мама 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил о кончине своей матери. Клара Шагеновна скончалась в субботу, 26 декабря, в возрасте 82 лет.
«С большим сожалением делюсь новостью о кончине моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой пример для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама!» — написал Каспаров на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Гарри Каспарова в «Твиттере»
Клара Каспарова была инженером по образованию. В 1981 году она ушла с работы и посвятила себя карьере сына. В последние годы она жила в Москве.
Гарри Каспаров стал 13-м чемпионом мира в 1985 году и удерживал это звание в течение 15 лет. В 1985-м 22-летний Каспаров стал самым молодым шахматистом, когда-либо добивавшемся этого титула.
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