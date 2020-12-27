Фридайвер из Дании установил мировой рекорд, проплыв под водой 202 метра. Видео

Фридайвер из Дании Стиг Северинсен попал в Книгу рекордов Гиннеса, установив мировой рекорд в заплыве на самую длинную подводную дистанцию в ластах. 47-летний Северинсен проплыл под водой 202 метра, задержав дыхание на 2 минуты 46 секунд. Рекорд был установлен у побережья Мексики.

Предыдущее достижение на открытой воде было установлен Карлосом Костом из Венесуэлы, который в 2017 году проплыл 177 метров. В бассейне лучший результат составляет 300 м.

Новый рекордсмен Северинсен имеет докторскую степень по медицине и степень магистра в области биологии.

Северинсен — четырёхкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких рекордов Гиннесса. Ранее он задержал дыхание более чем на 20 минут и проплыл почти 80 м подо льдами в Гренландии.