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Российские гандболисты обыграли команду Алжира на товарищеском турнире в Польше

Российские гандболисты обыграли команду Алжира на товарищеском турнире в Польше
Другие / Гандбол 0
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Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Алжира в стартовом матче товарищеского турнира, который проходит в Польше. Российские гандболисты выиграли встречу со счётом 30:24.

Самими результативными игроками матча в составе сборной России стали Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, которые отличились по пять раз. В активе Дмитрия Житникова четыре заброшенных мяча.

В следующей игре россияне сыграют против команды Польши. Турнир проходит в рамках подготовки к чемпионату мира и завершится 29 декабря. С 6 по 8 января в Москве пройдёт товарищеский турнир с участием сборных Аргентины, Испании и России.

Чемпионат мира пройдёт с 14 по 31 января в Египте. Сборная России выступит на нём как «Команда Федерации гандбола России», вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР.

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