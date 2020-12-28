ФИДЕ увеличила число участников Кубка мира по шахматам и призовой фонд турнира

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) сообщила об увеличении призового фонда мужского и женского Кубков мира, а также о расширении числа участников этих соревнований.

Сумма призового фонда Кубка мира по шахматам среди мужчин увеличена до $ 1,89 млн, сообщается на официальном сайте ФИДЕ. При этом число участников соревнований возрастёт с 128 до 206 человек. 50 сильнейших начнут соревнования со второго раунда. Финал будет сокращён с четырёх до двух игр.

Призовой фонд женского Кубка мира увеличен с $ 450 до $ 676 тыс., состав участниц турнира расширен с 64 до 103 шахматисток. По итогам женского Кубка мира три участницы получат прямую путёвку на турнир претендентов, который пройдёт в первой половине 2022 года.

Мужской и женский Кубки мира по шахматам состоятся в России во второй половине 2021 года. Приблизительная дата начала соревнований — 10 июля. Скорее всего, сильнейшие шахматисты планеты соберутся в Сочи, однако время и место проведения должна утвердить Федерация шахмат России в ближайшие недели.