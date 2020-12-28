Гандболистки «Лады» вышли в «Финал четырёх» Кубка России
Тольяттинская «Лада» стала вторым участником «Финала четырёх» Кубка России по гандболу среди женских команд. В четвертьфинальном матче в Краснодаре «Лада» уверенно обыграла местную «Кубань» со счётом 36:27.
Самыми результативными в составе «Лады» стали Любовь Аришина, Валерия Кирдяшева и Ольга Щербак, забросившие по 5 мячей. У «Кубани» 9 мячей на счету Дианы Голуб. По 4 раза отличились Яна Савинова и Мария Гафонова.
Ранее в «Финал четырёх» вышла подмосковная «Звезда». Ещё два поединка 1/4 финала состоятся 6 января. «Астраханочка» примет московский ЦСКА, а «Ростов-Дон» сыграет с волгоградской «Динамо-Синарой».
Гандбол. Кубок России. Женщины
1/4 финала
«Кубань» (Краснодарский край) — «Лада» (Тольятти) — 27:36 (12:20).
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