Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гандболистки «Лады» вышли в «Финал четырёх» Кубка России

Гандболистки «Лады» вышли в «Финал четырёх» Кубка России
Другие / Гандбол 0

Тольяттинская «Лада» стала вторым участником «Финала четырёх» Кубка России по гандболу среди женских команд. В четвертьфинальном матче в Краснодаре «Лада» уверенно обыграла местную «Кубань» со счётом 36:27.

Самыми результативными в составе «Лады» стали Любовь Аришина, Валерия Кирдяшева и Ольга Щербак, забросившие по 5 мячей. У «Кубани» 9 мячей на счету Дианы Голуб. По 4 раза отличились Яна Савинова и Мария Гафонова.

Ранее в «Финал четырёх» вышла подмосковная «Звезда». Ещё два поединка 1/4 финала состоятся 6 января. «Астраханочка» примет московский ЦСКА, а «Ростов-Дон» сыграет с волгоградской «Динамо-Синарой».

Гандбол. Кубок России. Женщины
1/4 финала

«Кубань» (Краснодарский край) — «Лада» (Тольятти) — 27:36 (12:20).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020