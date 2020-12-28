Непомнящий и Дубов вышли в плей-офф онлайн-турнира Airthings Masters
Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Даниил Дубов вышли в плей-офф второго этапа шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour — Airthings Masters. По итогам кругового турнира Непомнящий занял четвёртое место, Дубов — восьмое. В четвертьфинал выходила восьмёрка лучших игроков. Таким образом, ещё один россиянин — занявший десятое место Александр Грищук — выбыл из борьбы.
В плей-офф, кроме россиян, вышли норвежец Магнус Карлсен, американцы Уэсли Со и Хикару Накамура, азербайджанец Теймур Раджабов, армянин Левон Аронян и француз Максим Вашье-Лаграв.
В четвертьфинале Непомнящий сыграет с Раджабовым, соперником Дубова будет Карлсен. Матчи состоятся 29 и 30 декабря.
Турнир продлится до 3 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 200 тыс.
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