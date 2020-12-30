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Путин подписал закон о порядке выдвижения России на проведение международных турниров

Путин подписал закон о порядке выдвижения России на проведение международных турниров
Другие / Прочие виды спорта 0
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий порядок выдвижения как России, так и российских городов кандидатами на проведение международных спортивных состязаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения внесены в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Закон направлен на уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта. Помимо этого документ уточняет порядок выдвижения Российской Федерации, городов РФ в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовки и проведения таких мероприятий на территории страны.

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