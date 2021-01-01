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Вяльбе: Большунов имел шансы на золото. Показалось, что в концовке он уже не боролся

Вяльбе: Большунов имел шансы на золото. Показалось, что в концовке он уже не боролся
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила итоги первого этапа «Тур де Ски».

«У наших ребят всё хорошо складывается. Саша Большунов имел шансы на золотую медаль, но показалось, что в концовке он уже не боролся. Уступил лишь Пеллегрино, а если судить по последним спринтерским гонкам итальянца, сейчас он на коне.

У девчонок не получилось. Есть некое разочарование. Сегодня делала ставку на Наташу Непряеву, но у неё не получилось зацепиться за призы. Не могу ответить, почему так получилось. Планирую вечером написать ей и узнать, в чём причина. Это была лишь первая гонка. Наташа должна бороться за самые высокие места», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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