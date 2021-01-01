Вяльбе: Большунов имел шансы на золото. Показалось, что в концовке он уже не боролся
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила итоги первого этапа «Тур де Ски».
«У наших ребят всё хорошо складывается. Саша Большунов имел шансы на золотую медаль, но показалось, что в концовке он уже не боролся. Уступил лишь Пеллегрино, а если судить по последним спринтерским гонкам итальянца, сейчас он на коне.
У девчонок не получилось. Есть некое разочарование. Сегодня делала ставку на Наташу Непряеву, но у неё не получилось зацепиться за призы. Не могу ответить, почему так получилось. Планирую вечером написать ей и узнать, в чём причина. Это была лишь первая гонка. Наташа должна бороться за самые высокие места», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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