Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Даниил Дубов проиграл в полуфинале шахматного онлайн-турнира Airthings Masters

Даниил Дубов проиграл в полуфинале шахматного онлайн-турнира Airthings Masters
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не сумел пробиться в финал второго этапа шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour — Airthings Masters. В полуфинале он проиграл по итогам двух матчей азербайджанцу Теймуру Раджабову со счетом 1:5.

В другом полуфинале армянин Левон Аронян обыграл француза Максима Вашье-Лаграва — 5:2.

В четвертьфинале Дубов одержал победу над действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном, со счётом 4,5:2,5. Раджабов в четвертьфинале победил россиянина Яна Непомнящего. Оба матча завершились вничью — 2:2, тай-брейк также не выявил сильнейшего, и в итоге полуфиналист определялся в армагеддоне.

Турнир продлится до 3 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 200 тыс. Дубов — чемпион мира по быстрым шахматам (2018).

Даниил Дубов обыграл чемпиона мира в четвертьфинале онлайн-турнира Airthings Masters
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021