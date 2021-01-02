Даниил Дубов проиграл в полуфинале шахматного онлайн-турнира Airthings Masters

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не сумел пробиться в финал второго этапа шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour — Airthings Masters. В полуфинале он проиграл по итогам двух матчей азербайджанцу Теймуру Раджабову со счетом 1:5.

В другом полуфинале армянин Левон Аронян обыграл француза Максима Вашье-Лаграва — 5:2.

В четвертьфинале Дубов одержал победу над действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном, со счётом 4,5:2,5. Раджабов в четвертьфинале победил россиянина Яна Непомнящего. Оба матча завершились вничью — 2:2, тай-брейк также не выявил сильнейшего, и в итоге полуфиналист определялся в армагеддоне.

Турнир продлится до 3 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 200 тыс. Дубов — чемпион мира по быстрым шахматам (2018).