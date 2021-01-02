Даниил Дубов проиграл в полуфинале шахматного онлайн-турнира Airthings Masters

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не сумел пробиться в финал второго этапа шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour — Airthings Masters. В полуфинале он проиграл по итогам двух матчей азербайджанцу Теймуру Раджабову со счетом 1:5.
В другом полуфинале армянин Левон Аронян обыграл француза Максима Вашье-Лаграва — 5:2.
В четвертьфинале Дубов одержал победу над действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном, со счётом 4,5:2,5. Раджабов в четвертьфинале победил россиянина Яна Непомнящего. Оба матча завершились вничью — 2:2, тай-брейк также не выявил сильнейшего, и в итоге полуфиналист определялся в армагеддоне.
Турнир продлится до 3 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 200 тыс. Дубов — чемпион мира по быстрым шахматам (2018).
- 2 января 2021
-
09:30
-
09:19
- 1 января 2021
-
22:24
-
19:09
-
18:55
-
18:47
-
18:22
-
17:58
-
17:40
-
17:23
-
16:47
-
16:21
-
15:44
-
15:31
-
15:24
-
14:28
-
13:06
-
12:52
-
12:33
-
12:03
-
10:28
-
00:28
- 31 декабря 2020
-
20:11
-
19:18
-
18:45
-
18:33
-
16:03
-
14:12
-
13:10
-
12:39
-
11:10
-
10:56
-
10:30
-
10:06
-
10:00