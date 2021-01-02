Елена Исинбаева: начало года мне очень нравится

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, чем ей запомнился первый день 2021 года.

«Чем мне запомнится этот чудесный день? Во-первых, началом нового олимпийского года. Во-вторых, игрой в «Крокодил» с семьёй. Дочь удивила своей эрудицией и способностью объяснять. Кажется, что она ещё маленькая, а уже скоро в школу. В-третьих, тёплом и семейным уютом.

В этот Новый год решили обойтись без гостей. Думали, будет скучно, но нет. Дети обладают удивительной способностью веселить, шутить, пародировать. Младший сын показывал танцы и рассказывал стих «Муха-цокотуха». Это было и мило и смешно, а ему всего два года. В общем, проводить время с семьёй — это бесценно. Начало года мне очень нравится», — написала Исинбаева в «Инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой